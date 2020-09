Coronavirus, lievemente in calo i nuovi contagi (ma meno tamponi), e 14 vittime. Terapie intensive in aumento (Di lunedì 14 settembre 2020) Poco fa, nell’illustrare l’evoluzione nelle ultima 24 ore della situazione Coronavirus nel Paese, la Protezione civile ha reso noto che, dopo ben 6 settimane consecutive di aumenti, sono fortunatamente diminuiti i nuovi contagi: 1.008, tenendo però presente che rispetto al giorno prima sono stati effettuati 26mila tamponi in meno. A livello regionale, se Basilicata è stata l’unica a registrare nuovi casi, ora ‘comanda’ il Lazio con 181 nuovi casi, seguito dalla Lombardia, con 125 nuovi contagi e 2 vittime. vittime che nelle ultime 24 ore sono state 14, un improvviso rialzo che porta così a 35.624 il numero complessivo dei decessi nel Paese ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) Poco fa, nell’illustrare l’evoluzione nelle ultima 24 ore della situazionenel Paese, la Protezione civile ha reso noto che, dopo ben 6 settimane consecutive di aumenti, sono fortunatamente diminuiti i: 1.008, tenendo però presente che rispetto al giorno prima sono stati effettuati 26milain. A livello regionale, se Basilicata è stata l’unica a registrarecasi, ora ‘comanda’ il Lazio con 181casi, seguito dalla Lombardia, con 125e 2che nelle ultime 24 ore sono state 14, un improvviso rialzo che porta così a 35.624 il numero complessivo dei decessi nel Paese ...

