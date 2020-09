Com’è fatta Opera, l’installazione trasparente di Edoardo Tresoldi a Reggio Calabria (Di lunedì 14 settembre 2020) A Reggio Calabria il paesaggio e l’arte si sono uniti grazie all’artista e scultore Edoardo Tresoldi, che con la sua Opera ha popolato il lungomare Falcomatà nel capoluogo calabrese. L’installazione crea una relazione contemplativa tra il luogo e l’osservatore, utilizzando il linguaggio architettonico classico – che replica un tempio greco – e la materia metallica trasparente per esprimersi senza intaccarne la naturalezza. 46 colonne di 8 metri compongono il colonnato all’interno del parco di 2500 metri quadrati. La possibilità di attraversarle rende lo spazio non solo un qualcosa da guardare, ma un luogo da vivere e popolare, in uno dei più ampi spazi pubblici europei. Il tutto è stato inaugurato il 12 e il 13 ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) Ail paesaggio e l’arte si sono uniti grazie all’artista e scultore, che con la suaha popolato il lungomare Falcomatà nel capoluogo calabrese. L’installazione crea una relazione contemplativa tra il luogo e l’osservatore, utilizzando il linguaggio architettonico classico – che replica un tempio greco – e la materia metallicaper esprimersi senza intaccarne la naturalezza. 46 colonne di 8 metri compongono il colonnato all’interno del parco di 2500 metri quadrati. La possibilità di attraversarle rende lo spazio non solo un qualcosa da guardare, ma un luogo da vivere e popolare, in uno dei più ampi spazi pubblici europei. Il tutto è stato inaugurato il 12 e il 13 ...

