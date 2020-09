Cernusco sul Naviglio | incidente tra auto e moto | grave una 17enne

(Di lunedì 14 settembre 2020) Milano, 14 settembre 2020 - Gravissimo, sulla provinciale 121, asul. Una ragazza di 17 anni &e; stata portata in ospedale in codice rosso dopo che lain cui era ...

Milano, 14 settembre 2020 - Gravissimo incidente, sulla provinciale 121, a Cernusco sul Naviglio. Una ragazza di 17 anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo che la moto in cui era ...Milano, 14 set. (askanews) - Una 17enne è ricoverata in condizioni molto gravi dopo che la moto sulla quale viaggiava guidata da un 19enne si è scontrata con un furgone lungo la Provinciale 121 nel te ...