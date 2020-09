Auto si ribalta dopo lo scontro, due donne ferite (Di lunedì 14 settembre 2020) I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti intorno alle 15 del 14 settembre in viale Mazzini, all'altezza di via Btg Framarin, per un incidente stradale tra due Auto: una, dopo lo scontro, si è ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti intorno alle 15 del 14 settembre in viale Mazzini, all'altezza di via Btg Framarin, per un incidente stradale tra due: una,lo, si è ...

ilbassanese : Auto si ribalta dopo lo scontro, due donne ferite - Lunanotizie : Latina, Mini urta un'auto in sosta e si ribalta in Via Botticelli - - CorriereUmbria : Incidente stradale a Foligno. Scontro frontale, poi un'auto si ribalta. Ferita una donna - Strill_it : Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferita donna a Catanzaro - StaserasolounTG : RT @GazzettadellaSp: Un'auto si ribalta sulla A12 -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta Auto si ribalta in viale De Filippis a Catanzaro, ferita la conducente Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Incidente stradale a Foligno. Scontro frontale, poi un'auto si ribalta. Ferita una donna

A Foligno un altro incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi 14 settembre, lungo la zona industriale de la Paciana. Intorno alle 14 due automobili si sono scontrate frontalmente in via Baldacci ...

Latina, perde il controllo dell’auto e si ribalta in via Botticelli

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Botticelli, nei pressi del campo Coni a Latina. Un’automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria Mini One anda ...

A Foligno un altro incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi 14 settembre, lungo la zona industriale de la Paciana. Intorno alle 14 due automobili si sono scontrate frontalmente in via Baldacci ...Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Botticelli, nei pressi del campo Coni a Latina. Un’automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria Mini One anda ...