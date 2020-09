Venezia77 | quello che ricorderemo del red carpet

Leggi su zon

(Di domenica 13 settembre 2020) Dall’infermiera Alessia Bonari, premiata come personaggio dell’anno, ad Alessio Boni in versione papà: tutto il meglio del reddiSebbene i social ce li mostrino affiatatissimi da poco più di un anno, Elodie e Marracash hanno di fatto ufficializzato la loro unione sul reddi: i due, entrambi splendidi in Versace, sono giunti in laguna lo scorso 2 Settembre per l’apertura della kermesse cinematografica. E’ bastato un bacio di fronte ai flash, occhi negli occhi colmi di complicità, per far capire a mezzo mondo che la loro relazione non è di quelle che si bevono tutte d’un fiato come un Margarita (per parafrasare anche il titolo della hit galeotta che li ha fatti incontrare artisticamente e umanamente la scorsa ...