Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo quindicesima tappa: Roglic maglia gialla (Di domenica 13 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo i 174.5 km della quindicesima tappa, partita da Lione e arrivata a Grand-Colombier. Vittoria per Tadej Pogocar, il quale consolida la seconda posizione dietro il connazionale Primoz Roglic, per quanto concerne la classifica generale. maglia verde attualmente in possesso di Sam Bennett, maglia a pois per Benoit Cosnefroy e maglia bianca per Tadej Pogacar. Ecco tutte le classifiche aggiornate. La classifica generale aggiornata: Primoz Roglic (Jumbo Visma) 65h37’07” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +40″ Rigoberto ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ladeldei 174.5 km della, partita da Lione e arrivata a Grand-Colombier. Vittoria per Tadej Pogocar, il quale consolida la seconda posizione dietro il connazionale Primoz, per quanto concerne laverde attualmente in possesso di Sam Bennett,a pois per Benoit Cosnefroy ebianca per Tadej Pogacar. Ecco tutte le classifiche aggiornate. La: Primoz(Jumbo Visma) 65h37’07” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +40″ Rigoberto ...

