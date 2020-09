Montepremi Grande Fratello Vip 5 2020: quanto guadagnano i concorrenti? (Di domenica 13 settembre 2020) Il Montepremi, i soldi e le cifre del Grande Fratello Vip 2020, giunto alla quinta edizione e di nuovo al via da lunedì 14 settembre con la conduzione di Pupo. Tanti nuovo protagonisti sono pronti a infiammare il programma. Quando guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 5 2020? Per chi strappa la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. I nomi dei concorrenti sono ben noti e alcuni tra questi risultano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Per molti di questi dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe anche fino ai 10 mila euro. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Il, i soldi e le cifre delVip, giunto alla quinta edizione e di nuovo al via da lunedì 14 settembre con la conduzione di Pupo. Tanti nuovo protagonisti sono pronti a infiammare il programma. Quando guadagna il vincitore delVip 5? Per chi strappa la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. I nomi deisono ben noti e alcuni tra questi risultano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Per molti di questi dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe anche fino ai 10 mila euro.

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti ...

Grande fratello vip, Alfonso Signorini di nuovo al timone: ecco le novità

Due imperdibili appuntamenti settimanali, venti concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa, il gioco, la competizione. Da lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, torna “Grande Fratell ...

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti ...Due imperdibili appuntamenti settimanali, venti concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa, il gioco, la competizione. Da lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, torna “Grande Fratell ...