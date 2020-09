Il messaggio del Presidente Conte agli studenti e al personale scolastico (Di domenica 13 settembre 2020) Oggi, 13 Settembre, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un video messaggio agli studenti, agli insegnati, ai presidi e a tutto il personale scolastico che domani affronterà il primo giorno di scuola: Video messaggio per l'avvio della scuolaDomani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale per l’avvio di questo nuovo anno scolasticoPubblicato da Giuseppe Conte su Domenica 13 settembre 2020 Lunedì si torna a scuola in gran parte d’Italia. Rivolgo un saluto a tutti Voi, ragazze e ragazzi, insegnanti, dirigenti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 settembre 2020) Oggi, 13 Settembre, ildel Consiglio, Giuseppe, ha rivolto un videoinsegnati, ai presidi e a tutto ilche domani affronterà il primo giorno di scuola: Videoper l'avvio della scuolaDomani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici eper l’avvio di questo nuovo annoPubblicato da Giuseppesu Domenica 13 settembre 2020 Lunedì si torna a scuola in gran parte d’Italia. Rivolgo un saluto a tutti Voi, ragazze e ragazzi, insegnanti, dirigenti, ...

