Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus | tornato a Montecarlo dopo due settimane a casa di Daniela Santanché

Leggi su open.online

(Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembreè risultato negativo a due tamponi ed èdal. Ieri in tarda serata, l’imprenditore èaver lasciato lamilanese della senatrice di Fratelli d’italiaSantanché,essere stato in isolamento dallo scorso 29 agosto., 70 anni, era risultato positivoil ricovero all’ospedale San Raffaele, dove era arrivato la sera di domenica 23 agosto. In quei giorni, nell’attesa dell’esito del tampone, il proprietario del Billionaire aveva spiegato di essersi rivolto alle cure dell’ospedale ...