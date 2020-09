Coronavirus in Italia: 1458 nuovi positivi e sette decessi nelle ultime 24 ore. Ma con ventimila tamponi in meno (Di domenica 13 settembre 2020) Coronavirus in Italia: lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di covid accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 287.297 . Sul calo ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020)in: lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 icasi di covid accertati24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 287.297 . Sul calo ...

SkySport : Italia-Israele di calcio femminile a rischio rinvio per coronavirus: attesa la decisione - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cnn: turisti lasciano Italia, incombe catastrofe #coronavirus - MoratoAlexandro : RT @laperlaneranera: @DavideRosato2 1) Parole di Zingaretti. 'Contiamo circa 85 mila pazienti con l'influenza stagionale, che spesso causa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.458 nuovi casi, 7 morti nelle ultime 24 ore -