Brigate rosse | la Digos scopre un deposito segreto nei boschi di Rieti | i documenti sul leader Dc Bisaglia e sul generale Dalla Chiesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Munizioni e proiettili, ma anche schede informative dedicate aldella Dc Antonioin cui viene citato ilCarlo Alberto. Ladi Roma ha scoperto unclandestino delleneidi Poggio Catino, in provincia di, risalente agli Anni di Piombo. I resti della lotta armata dell’Italia degli anni Settanta erano nascosti nel sottoterra della Sabina, in alto Lazio.e volantini, alcuni deteriorati dal tempo e dall’umidità, altri ancora leggibili. Poi munizioni, proiettili e timbri. Il materiale è stato affidato alla Scientifica per risalire all’epoca ...