Serie A | Condò | “Juventus ed Inter allo stesso livello”

(Di sabato 12 settembre 2020) Manca praticamente una settimana scarsa all’avvio della nuova stagione diA 2020/2021. Dopo una pausa della durata di poco più di un mese, il campionato dovrebbe ripartire, salvo clamorosi scenari, sabato 19 settembre. Riparte, quindi, l’inseguimento alla Juventus campione d’Italia per il nono anno consecutivo vogliosa di continuare a vincere anche con Andrea Pirlo in panchina e con la consapevolezza di stare aprendo un nuovo ciclo. Le altre squadre si stanno preparando, per far sì che a maggio possa comparire il loro nome nell’albo d’oro,rompendo l’egemonia della Juventus che dura dal 2012. Le candidate principali a giocarsi lo Scudetto con i bianconeri sono ovviamente l’di Antonio Conte, arrivata seconda lo scorso anno, e la Lazio di Simone Inzaghi, che prima ...