Paliano L’ultimo saluto a Willy

(Di sabato 12 settembre 2020) Un lungo applauso ha accolto il feretro diMonteiro Duarte, giunto poco prima delle 10 al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ aper le esequie celebrate stamattina dal vescovo Mauro Parmeggiani. Tante le persone rimaste fuori dall’impianto sportivo per il raggiungimento della capienza, che si sono unite all’applauso. Giuseppe Conte al funerale del giovaneAnche il presidente del consiglio Giuseppe Conte in camicia bianca al funerale del giovaneMonteiro Duarte. Un segno di vicinanza alla famiglia, originaria di Capoverde, dove il bianco, oltre che simbolo di purezza come nella nostra tradizione, esprime il lutto per la morte di un giovane. In bianco molte delle personalita’ presenti alla cerimonia di, coi quali Conte si e’ ...