Meghan Markle: «Troppo spesso le donne dimenticano le proprie risorse» (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla sua nuova casa di Santa Barbara, in California, Meghan Markle, in blazer bianco e capelli raccolti in una coda di cavallo, è apparsa in un video con Karla, Charlene e Agnieszka, tre ragazze che hanno trovato un lavoro dopo essere state formate e dotate di ogni accessorio necessario dallo staff di Smart Works, l’organizzazione no-profit che si occupa di aiutare le donne in difficoltà a inserirsi nel mondo professionale fornendo loro sia le competenze sia gli abiti più consoni: «La gente può dire che Smart Works si occupi prevalentemente di vestiti, ma quello è solo ciò che si vede, solo la parte esteriore: in realtà l’accessorio migliore sta all’interno, è la fiducia che è stata costruita dentro ciascuna di voi, è questo il pezzo forte con cui si entra e si esce con successo da un colloquio» ha detto Meghan , per poi incitare queste tre donne: «Spesso per le donne è facile dimenticare le proprie capacità e le proprie risorse e purtroppo abbiamo bisogno di qualcuno che ce le faccia notare, ma questo è fondamentale». Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla sua nuova casa di Santa Barbara, in California, Meghan Markle, in blazer bianco e capelli raccolti in una coda di cavallo, è apparsa in un video con Karla, Charlene e Agnieszka, tre ragazze che hanno trovato un lavoro dopo essere state formate e dotate di ogni accessorio necessario dallo staff di Smart Works, l’organizzazione no-profit che si occupa di aiutare le donne in difficoltà a inserirsi nel mondo professionale fornendo loro sia le competenze sia gli abiti più consoni: «La gente può dire che Smart Works si occupi prevalentemente di vestiti, ma quello è solo ciò che si vede, solo la parte esteriore: in realtà l’accessorio migliore sta all’interno, è la fiducia che è stata costruita dentro ciascuna di voi, è questo il pezzo forte con cui si entra e si esce con successo da un colloquio» ha detto Meghan , per poi incitare queste tre donne: «Spesso per le donne è facile dimenticare le proprie capacità e le proprie risorse e purtroppo abbiamo bisogno di qualcuno che ce le faccia notare, ma questo è fondamentale».

hellodetective_ : oddio è vero che c'è anche meghan markle - marigoldqueen : a becca de the boys é a cara da Meghan Markle - Pao800a : @assurdistan Non capisco sta cosa di pagare poco i politici. Basterebbe che avessero laurea magistrale, esperienza… - IOdonna : Harry e Meghan Markle vogliono un milione di dollari per ogni discorso pubblico -