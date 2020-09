F1 Mugello, è di Hamilton la prima pole sul circuito toscano. Leclerc ottiene il massimo (Di sabato 12 settembre 2020) E’ la sua 95esima pole position in carriera, la prima sul circuito del Mugello, dove la Formula 1 corre per la prima volta e celebra i mille gran premi della Ferrari. Il tempo più veloce nelle qualifiche lo fa ancora una volta Lewis Hamilton: sarà lui a scattare davanti a tutti nel primo storico Gp di F1 sulla pista toscana, di solito teatro della MotoGp. Anche sul nuovo tracciato domina sempre la Mercedes: secondo c’è il compagno Valtteri Bottas. Dietro le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Con la Ferrari color amaranto Charles Leclerc ottiene il massimo: una quinta posizione sulla griglia che lascia ancora aperta qualche speranza per la gara. L'articolo F1 Mugello, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) E’ la sua 95esimaposition in carriera, lasuldel, dove la Formula 1 corre per lavolta e celebra i mille gran premi della Ferrari. Il tempo più veloce nelle qualifiche lo fa ancora una volta Lewis: sarà lui a scattare davanti a tutti nel primo storico Gp di F1 sulla pista toscana, di solito teatro della MotoGp. Anche sul nuovo tracciato domina sempre la Mercedes: secondo c’è il compagno Valtteri Bottas. Dietro le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Con la Ferrari color amaranto Charlesil: una quinta posizione sulla griglia che lascia ancora aperta qualche speranza per la gara. L'articolo F1, ...

