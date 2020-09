Calciomercato Inter, pronto lo scambio con l’Atletico Madrid: i nomi in ballo (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato Inter, allacciati i contatti con l’Atletico Madrid per imbastire uno scambio a centrocampo: i nomi in ballo L’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinarsi sempre più alla Juventus, ha deciso di accontentare Conte, per quanto possibile, in merito alle richieste di mercato. Dopo l’arrivo di Hakimi per l’out destro, il prossimo colpo potrebbe arrivare dall’Atletico … L'articolo Calciomercato Inter, pronto lo scambio con l’Atletico Madrid: i nomi in ballo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 settembre 2020), allacciati i contatti con l’Atleticoper imbastire unoa centrocampo: iinL’, che ha l’obiettivo di avvicinarsi sempre più alla Juventus, ha deciso di accontentare Conte, per quanto possibile, in merito alle richieste di mercato. Dopo l’arrivo di Hakimi per l’out destro, il prossimo colpo potrebbe arrivare dall’Atletico … L'articololocon l’Atletico: iinproviene da www.inews24.it.

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : #Vidal, #Inter e #Barcellona lavorano insieme per cercare di liberare il cileno. A sinistra obiettivo #MarcosAlonso - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - BombeDiVlad : ?? #Kante è pronto a dire sì all'#Inter ?? Ma ora resta il nodo del cartellino #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Juve-Inter: Suarez e Vidal si allenano col Barça VIDEO: L'Italia li aspetta, ma Suarez e Vidal si...… -