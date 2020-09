VOICE | il settore orafo-gioelliero torna a brillare con Italian Exhibition Group

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ iniziato il conto alla rovescia per– Vicenzaoro International Community Event, il summit ideato da IEG –e nato dall’ascolto delle aziende e del mercato, volto a supportare concretamente il comparto-gioielliero in occasione del primo appuntamento internazionale dal vivo dopo il lockdown. Oltre 370 gli espositori che presenteranno le loro novità nel quartiere fieristico vicentino da domani fino a lunedì 14 settembre, in completa sicurezza grazie al protocollo #Safebusiness definito da IEG. Dopo dieci anni di crescita consecutiva e un 2019 con un incremento del +2,3% dei beni venduti all’estero, il compartosi trova a fare i conti con la pandemia. Secondo i dati elaborati ...

Accolto con plauso unanime dalle principali associazioni del comparto, è in questa cornice che VOICE si propone come arena di dibattito e approfondimento per i temi più cogenti del momento e per i ...Dai CEO delle più note aziende orafe e gioielliere internazionali ai designer, passando per i vertici delle principali associazioni di categoria del settore, con oltre 370 espositori attesi. Tutto ...