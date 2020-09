Salvini è stato contestato a Torre del Greco e ha interrotto il comizio (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Fischi, insulti, grida 'Buffone', cori da stadio, 'Bella ciao' e lancio. E' la contestazione organizzata a Torre del Greco, nel Napoletano, per Matteo Salvini. Il segretario leghista è riuscito a parlare solo per pochi minuti dal palco. "Se qui ci fossero De Luca o De Magistris o Renzi a quest'ora sareste a passeggio o a fare la spesa. Eccoli gli amichetti del governatore che ha rovinato la Campania. Eccolo qui. Invece di fare altro per i cittadini le forze dell'ordine sono costrette a stare qui”, ha lamentato dal palco, con la voce coperta dai fischi. "Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile", ha stigmatizzato il capo della Lega. "Tornerò a incontrare le persone per bene, che sono la maggioranza delle persone pacifiche, silenziose e laboriose di questa ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Fischi, insulti, grida 'Buffone', cori da stadio, 'Bella ciao' e lancio. E' la contestazione organizzata adel, nel Napoletano, per Matteo. Il segretario leghista è riuscito a parlare solo per pochi minuti dal palco. "Se qui ci fossero De Luca o De Magistris o Renzi a quest'ora sareste a passeggio o a fare la spesa. Eccoli gli amichetti del governatore che ha rovinato la Campania. Eccolo qui. Invece di fare altro per i cittadini le forze dell'ordine sono costrette a stare qui”, ha lamentato dal palco, con la voce coperta dai fischi. "Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile", ha stigmatizzato il capo della Lega. "Tornerò a incontrare le persone per bene, che sono la maggioranza delle persone pacifiche, silenziose e laboriose di questa ...

