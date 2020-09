Psg, Florenzi tocca il cielo con un dito: “Trasferimento più importante della mia carriera, sono emozionato. Verratti e Icardi…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandro Florenzi ed il sogno Paris Saint Germain.Una svolta prestigiosa e per certi versi inattesa nella carriera del jolly di centrocampo romano. L'ex Valencia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dei parigini al sito ufficiale del club transalpino."sono molto emozionato, sono qui con un'enorme voglia di fare grandi cose, cercherò di aiutare la squadra a fare il meglio possibile. È il trasferimento più importante della mia carriera. Voglio dare il massimo qui e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Voglio aiutare la squadra a vincere. Per quanto mi riguarda voglio dimostrare ogni giorno al mister che posso giocarmi un posto in squadra.È un numero speciale per me e per mia moglie. Numero di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandroed il sogno Paris Saint Germain.Una svolta prestigiosa e per certi versi inattesa nelladel jolly di centrocampo romano. L'ex Valencia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dei parigini al sito ufficiale del club transalpino."moltoqui con un'enorme voglia di fare grandi cose, cercherò di aiutare la squadra a fare il meglio possibile. È il trasferimento piùmia. Voglio dare il massimo qui e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Voglio aiutare la squadra a vincere. Per quanto mi riguarda voglio dimostrare ogni giorno al mister che posso giocarmi un posto in squadra.È un numero speciale per me e per mia moglie. Numero di ...

DiMarzio : #Florenzi ad un passo dal @PSG_inside, prestito con diritto di riscatto dalla @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - OfficialASRoma : Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! ?? #ASRoma - goal : BREAKING | Alessandro Florenzi to PSG is done ?? - oarabilehaig : RT @goal: BREAKING | Alessandro Florenzi to PSG is done ?? - Mediagol : #Psg, Florenzi tocca il cielo con un dito: “Trasferimento più importante della mia carriera, sono emozionato. Verra… -