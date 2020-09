Il vaccino contro l'influenza aiuta a non ammalarsi di Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) Il vaccino contro l'influenza può proteggerci dal Covid-19? A chiederselo sono numerosi studi internazionali che cercano di capire se la vaccinazione stagionale possa essere una buona arma contro la diffusione del coronavirus. Stando alle primissime ricerche pubblicate sulle migliori riviste scientifiche del pianeta, sembra che questo strumento possa portare benefici contro la progressione della malattia. Pur non agendo direttamente sul Sars-CoV-2, il vaccino potrebbe avere due grossi benefici: limitare il pericolo di congestione del sistema sanitario evitando il più possibile l’insorgenza di casi con sintomi simili, e, soprattutto «allenare» il sistema immunitario per consentirci di essere più resistenti al virus. Insomma, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Ill'può proteggerci dal-19? A chiederselo sono numerosi studi internazionali che cercano di capire se la vaccinazione stagionale possa essere una buona armala diffusione del coronavirus. Stando alle primissime ricerche pubblicate sulle migliori riviste scientifiche del pianeta, sembra che questo strumento possa portare beneficila progressione della malattia. Pur non agendo direttamente sul Sars-CoV-2, ilpotrebbe avere due grossi benefici: limitare il pericolo di congestione del sistema sanitario evitando il più possibile l’insorgenza di casi con sintomi simili, e, soprattutto «allenare» il sistema immunitario per consentirci di essere più resistenti al virus. Insomma, ...

