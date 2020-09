Forst 0 | 0% | l’analcolica Altoatesina ora disponibile anche in Gdo

Leggi su winemag

(Di sabato 12 settembre 2020) A ottobre0,0%, la prima birra analcolica di casa, sarànella grande distribuzione. Dopo il lancio nel canale Horeca ad inizio anno0,0% arriverà quindi in Gdo in una confezione dedicata da 3 bottiglie in vetro da 33 cl. “Con la sua freschezza rigenerante e il suo gusto pieno e bilanciato, la nuova0,0% è la birra analcolica perfetta per chi vuole vivere una vita sana e sportiva, in ogni momento. Sportiva per natura. 100%. 0,0% Alool”, così recita lo slogan di lancio della birra. Protagonista della campagna pubblicitaria è il campione di sci Peter Fill, originario di Castelrotto (Bz), che sarà testimonial di Birraper i prossimi anni, ...