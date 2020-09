Fatturazione elettronica ma con la PEC (Di venerdì 11 settembre 2020) A partire dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le fatture devono essere elaborate nel formato elettronico utilizzando la posta elettronica certificata. Come muoversi? SDiPEC è un software per la Fatturazione elettronica, strutturato per la gestione delle fatture elettroniche e lo scambio di comunicazione con l’apposito sistema dell’Agenzia delle entrate, utilizzando la posta elettronica certificata. Facile da usare e con un’interfaccia grafica intuitiva, il programma sviluppato da una piccola house italiana rappresenta un valido strumento per usufruire di una serie di servizi completi, rispettare gli adempimenti fiscali e risparmiare sui costi. Indicato per piccole imprese, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi, SDiPEC basa il suo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 settembre 2020) A partire dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le fatture devono essere elaborate nel formato elettronico utilizzando la postacertificata. Come muoversi? SDiPEC è un software per la, strutturato per la gestione delle fatture elettroniche e lo scambio di comunicazione con l’apposito sistema dell’Agenzia delle entrate, utilizzando la postacertificata. Facile da usare e con un’interfaccia grafica intuitiva, il programma sviluppato da una piccola house italiana rappresenta un valido strumento per usufruire di una serie di servizi completi, rispettare gli adempimenti fiscali e risparmiare sui costi. Indicato per piccole imprese, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi, SDiPEC basa il suo ...

