F.1, GP Toscana - Libere 2: la Mercedes vola con Bottas (Di venerdì 11 settembre 2020) La Mercedes è la più veloce nel venerdì di prove Libere del GP di Toscana al Mugello. Valtteri Bottas si è confermato il più rapido anche nella seconda sessione di questo pomeriggio, precedendo di due decimi il compagno di squadra Hamilton. Seguono le due Red Bull Racing: terzo tempo per Verstappen, staccato di una manciata di millesimi dalla W11 del sei volte campione del mondo, mentre al quarto posto si è inserito Alexander Albon.La Top 10. La Renault sembra confermarsi terza forza al Mugello e oggi è riuscita a piazzare Ricciardo e Ocon rispettivamente in quinta e sesta posizione, proprio davanti alla Racing Point di Sergio Perez. Il venerdì di Libere di Pierre Gasly, fresco vincitore di Monza, si è chiuso con l'ottavo tempo. Il francese ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 settembre 2020) Laè la più veloce nel venerdì di provedel GP dial Mugello. Valtterisi è confermato il più rapido anche nella seconda sessione di questo pomeriggio, precedendo di due decimi il compagno di squadra Hamilton. Seguono le due Red Bull Racing: terzo tempo per Verstappen, staccato di una manciata di millesimi dalla W11 del sei volte campione del mondo, mentre al quarto posto si è inserito Alexander Albon.La Top 10. La Renault sembra confermarsi terza forza al Mugello e oggi è riuscita a piazzare Ricciardo e Ocon rispettivamente in quinta e sesta posizione, proprio davanti alla Racing Point di Sergio Perez. Il venerdì didi Pierre Gasly, fresco vincitore di Monza, si è chiuso con l'ottavo tempo. Il francese ...

