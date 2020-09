Energia, ENEA: “Al via 4 centri per diagnosi e formazione sull’efficienza negli edifici pubblici” (Di venerdì 11 settembre 2020) Realizzare diagnosi per l’efficientamento energetico e formare personale specializzato, per promuovere la diffusione di edifici pubblici a “bassa o zero Energia”, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative. È l’obiettivo del progetto REEHUB (Regional Energy Efficiency HUB) nell’ambito del quale sono stati inaugurati quattro centri di competenza a Brindisi (Puglia), Agnone (Molise), Tirana (Albania) e Podgorica (Montenegro) a supporto della realizzazione di diagnosi energetiche degli immobili pubblici e la formazione/informazione a tecnici, stakeholder e cittadini sulle tematiche dell’edilizia sostenibile. Il progetto è stato sviluppato da un partenariato che comprende ENEA, Comune di Agnone ... Leggi su meteoweb.eu

InnoveroEdile : SUPERBONUS 110%: due app gratuite per calcolare il risparmio energetico. @ENEAOfficial ha sviluppato due applicazio… - datalaing : RT @iperezarnal: Energia: al via 4 centri per diagnosi e formazione sull'efficienza negli edifici pubblici - iperezarnal : Energia: al via 4 centri per diagnosi e formazione sull'efficienza negli edifici pubblici - novambiente : RT @impresagreen: Energia: Sicilia, al via la manifestazione Green Salina Energy Days: Nell’ambito del progetto Salina Isola Pilota UE per… - ENEAOfficial : RT @impresagreen: Energia: Sicilia, al via la manifestazione Green Salina Energy Days: Nell’ambito del progetto Salina Isola Pilota UE per… -