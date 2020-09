Covid, quarantena passa da 14 a 10 giorni? A giorni la discussione (Di venerdì 11 settembre 2020) Abbassare la quarantena dai 14 giorni attualmente previsti a 10. È un’opzione che verrà presa in esame nei prossimi giorni dal Comitato tecnico scientifico. Un’ipotesi che spacca gli esperti: l’Oms, infatti, ritiene che due settimane sia il periodo giusto perchè più cautelativo. Un’altra corrente di pensiero asserisce invece che 14 giorni siano troppi, ad esempio per quelle persone che sono state a stretto contatto con dei positivi senza però accusare sintomi o risultare positivi a loro volta. Il dibattito è acceso: una decisione dovrebbe essere presa martedì 15 settembre. Riduzione quarantena, le parole di Conte Anche il premier Giuseppe Conte, intervenuto al termine del vertice ... Leggi su italiasera

