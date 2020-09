Coppa Italia 2020/21: derby per la Roma, Lazio-Inter nel Girone B (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma - La Divisione Calcio Femminile ha sorteggiato in mattinata gli otto Gironi eliminatori della Coppa Italia 2020/21 . La competizione, che prenderà il via domenica 27 settembre , vedrà la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020)- La Divisione Calcio Femminile ha sorteggiato in mattinata gli otto Gironi eliminatori della/21 . La competizione, che prenderà il via domenica 27 settembre , vedrà la ...

FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ?? Sorteggiati i gironi della Coppa Italia Femminile per la stagione 2020/2021 ????… - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ?? Ci siamo quasi. Alle ore 11 si svolgerà il sorteggio degli 8? gironi! ?? ?? Seg… - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? Venerdì il sorteggio degli 8? gironi! ?? - gabrielemajo : New post: COPPA ITALIA PRIMAVERA, IL PARMA DEBUTTA MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE A CASA DELLA CREMONESE - yoruneko66 : RT @PowervolleyMI: ?? | NEXT MATCH Domenica 13 settembre prima gara del girone A di Coppa Italia contro Verona al Centro FIPAV Pavesi Sost… -