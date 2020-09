Basket, Supercoppa: Treviso-Venezia 73-70; Trento-Trieste 79-61 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

LuinoNotizie : #Basket, #Supercoppa: #Varese graffia ma non tiene il passo di #Milano - RaiSport : ?? #Supercoppa: nel gruppo C #Trento supera #Trieste I trentini raggiungono #Treviso, giuliani alla pari con… - sportface2016 : #SupercoppaA1 2020, #TrentoTrieste 79-61: cronaca e tabellino - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Vittorie per @treviso_basket e @AquilaBasketTN : è ancora tutto aperto nel girone C dopo la 5a giornata della Eurosport S… - Eurosport_IT : Vittorie per @treviso_basket e @AquilaBasketTN : è ancora tutto aperto nel girone C dopo la 5a giornata della Euros… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Supercoppa Basket Supercoppa, la De' Longhi rimonta la Reyer e vince il derby: finisce 73-70 La Tribuna di Treviso Napoli Basket, parte l’avventura

Si è radunata questa mattina la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie A2. Tutti disponibili i giocatori in forza alla società partenopea, ch ...

Supercoppa: nel gruppo C Trento supera Trieste

Vittoria dell'Aquila Trento nel secondo match della quinta giornata del Gruppo C di Supercoppa. Il quintetto di coach Brienza si è imposto 79-61 su Trieste. In classifica i giuliani restano fermi a ...

Si è radunata questa mattina la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie A2. Tutti disponibili i giocatori in forza alla società partenopea, ch ...Vittoria dell'Aquila Trento nel secondo match della quinta giornata del Gruppo C di Supercoppa. Il quintetto di coach Brienza si è imposto 79-61 su Trieste. In classifica i giuliani restano fermi a ...