UFFICIALE - Pescara, i convocati per il Napoli: c'è l'ex azzurro Valdifiori (Di giovedì 10 settembre 2020) Il sito UFFICIALE del Pescara ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera che vedrà gli abruzzesi affrontare proprio il Napoli di Gattuso. Leggi su tuttonapoli

OfficialASRoma : Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura?? - PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - BombeDiVlad : ??? UFFICIALE - #Pescara, dal #Genoa arriva #Omeonga ? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - ma_liguori : RT @pianetagenoa: UFFICIALE: il Genoa cede Omeonga al Pescara a titolo definitivo - - gnomini : RT @pianetagenoa: UFFICIALE: il Genoa cede Omeonga al Pescara a titolo definitivo - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Pescara UFFICIALE Pescara, arriva Del Favero dalla Juventus Calcio News 24 Il Napoli comunica: "Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus"

Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus dopo aver partecipato all'Assemblea di Lega: contagiata anche la moglie, cure e isolamento a Roma. La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o ...

Coronavirus, il contagio di De Laurentiis scuote la serie A: corsa ai tamponi

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis è positivo al covid19 ed è stato oggi in isolamento nella sua villa di Capri dove stava trascorrendo l’estate; ha passato la giornata a letto con dolori articolari e deb ...

Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus dopo aver partecipato all'Assemblea di Lega: contagiata anche la moglie, cure e isolamento a Roma. La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o ...NAPOLI - Aurelio De Laurentiis è positivo al covid19 ed è stato oggi in isolamento nella sua villa di Capri dove stava trascorrendo l’estate; ha passato la giornata a letto con dolori articolari e deb ...