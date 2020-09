Supercoppa A1 2020, Brindisi-Dinamo Sassari 96-95: cronaca e tabellino (Di giovedì 10 settembre 2020) Al Geovillage di Olbia Dinamo Sassari e l’Happy Casa Brindisi inaugurano le danze della quarta giornata del Girone D di Supercoppa 2020 di Serie A1 con un risultato di 96-95 che sorride a Brindisi, protagonista di una grande rimonta conclusa a pochi secondi dalla fine. A pochi giorni dal confronto vinto dagli uomini di Pozzecco, il secondo atto permette a Visconti e compagni di ottenere la seconda vittoria. Arriva invece la prima sconfitta per Sassari che esce dal campo coi rimpianti. Regna l’equilibrio nel primo quarto. Dopo una minifuga ispirata da Harrison (15-9) Brindisi cede il passo a Sassari trascinata da Spissu e Bendzius con cinque triple consecutive fino al 27-28 di fine primo quarto. Nel secondo periodo si ... Leggi su sportface

