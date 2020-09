Sindaco Pomezia incontra dirigenti scolastici: si parte lunedì (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, questa mattina il Sindaco Adriano Zuccala’ e gli Assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio hanno incontrato i dirigenti scolastici degli istituti sul territorio. Durante la riunione e’ stato confermato il calendario scolastico regionale, che prevede l’avvio delle lezioni lunedi’ 14 settembre. “Abbiamo completato i lavori di adeguamento dei plessi- rilevano gli Assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio- e siamo pronti per l’avvio di un nuovo anno scolastico. Stiamo lavorando duramente per rispondere con efficienza e velocita’ alle richieste pervenute garantendo la ripresa di studenti e personale scolastico in piena sicurezza. Sara’ un anno diverso, con regole di distanziamento, dispositivi ... Leggi su romadailynews

