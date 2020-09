SACE, Latini: “Quadro export serio, ma si prospetta ripartenza” (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – “Il nostro obiettivo è sostenere la competitività e la crescita” in Italia e nel mondo di ecosistema di imprese “che ruota attorno a centri produttivi medio-grandi che trainano le filiere“. Così l’Amministratore delegato di SACE Pierfrancesco Latini, ha rappresentato l’universo dell’operatività del Gruppo, nell’introdurre il talk seguito alla presentazione del Rapporto sull’export 2020. Il manager ha ricordato che “dietro ogni operazione realizzata con SACE, non c’è mai la sola grande azienda beneficiaria, ma tutto l’indotto generato sul territorio, per i lavoratori, per i fornitori, per i dipendenti e loro le famiglie”. L’Ad Latini ha parlato anche di ... Leggi su quifinanza

ASSAFRICA : RT @SACEgroup: Pierfrancesco Latini, AD SACE: 'Sosteniamo le imprese con soluzioni tailor-made per ogni dimensione aziendale. Tutti i nostr… - SACEgroup : Pierfrancesco Latini, AD SACE: 'La #sostenibilità è da sempre un tema centrale per SACE. Il Decreto Semplificazioni… - SACEgroup : Pierfrancesco Latini, AD SACE: 'Sosteniamo le imprese con soluzioni tailor-made per ogni dimensione aziendale. Tutt… - zazoomblog : Export Latini (SACE): con Patto cresce nostro impegno per imprese - #Export #Latini #(SACE): #Patto - TV7Benevento : Fase 3: Latini (Sace), 'nonostante severità shock vediamo ripartenza'... -