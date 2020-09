Referendum: con il Covid gli straordinari non attirano più. Il Campidoglio non trova delegati (Di giovedì 10 settembre 2020) In tempi di coronavirus, gli straordinari non attirano più come una volta. Sembrerebbe essere questa la spiegazione che ha portato il comune di Roma a inviare una terza circolare “urgentissima”, in cui si rilancia la richiesta di “ulteriore reperimento di personale” da inviare nei seggi elettorali come Rappresentati del Comune in vista del prossimo Referendum costituzionale. Questo servizio era uno dei più ambiti tra i dipendenti comunali capitoli, anche perché garantiva un guadagno di 400 euro netti per un paio di giorni di lavoro. A causa della paura da contagio, invece, si è alla disperata ricerca di tre figure, due rappresentanti del sindaco e un digitatore, da inviare nei seggi per supervisionare le operazioni elettorali, mantenere i contatti con la sala del ... Leggi su huffingtonpost

"Mi sono schierata per il No, ma voterò senza alcun entusiasmo: nè da una parte, nè dall'altra sono maturate vere riflessioni su cosa e perché cambiare. Il nodo vero? Un sistema dei partiti che fa acq ...

Il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, il cui voto sarà previsto il 20 e 21 settembre, sarà un banco di prova importante per il Governo. Impegnati anche in campagne elettorali pe ...

