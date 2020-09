Pac-Man Geo annunciato per dispositivi iOS e Android (Di giovedì 10 settembre 2020) Bandai Namco ha annunciato Pac-Man Geo, un gioco in uscita a settembre per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play in 170 paesi come titolo free-to-play con acquisti in-app.Il gioco per mobile è stato realizzato in collaborazione con Google Maps e permetterà ai giocatori di vestire i panni del celebre personaggio nel mondo reale (con localizzazione geografica).Attraverso Maps potrete avventurarvi in varie località del mondo alla scoperta dei punti di interesse giocando, ovviamente, a Pac-Man.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PacManGeo sta per sbarcare su mobile. - grangerxstark : non mia mamma che ha scambiato la maglia presa al concerto di Gazzelle per una maglietta di pac man - pac_man : @raqnery E distanciamento social - pac_man : A Nazi-Fox - cobraebasta : @alevabenecosi Hahahaha... definizione PERFETTA! Più Pac Man di lei solo un'altra signora che incontrai anni fa a u… -

Ultime Notizie dalla rete : Pac Man Pac-Man Geo annunciato: trasformiamo il mondo reale in livelli di Pac-Man! Everyeye Videogiochi Pac-Man Geo annunciato: trasformiamo il mondo reale in livelli di Pac-Man!

Dopo lo straordinario, e per ora ineguagliato, successo di Pokémon GO, giunge sul mercato un nuovo titolo mobile dedicato a una celebre icona videoludica. Di tratta di Pac-Man Geo, titolo mobile svilu ...

Hungry Horace arriva su Steam: una delle prime mascotte videoludiche presto rimasterizzata

In questi tempi di rimasterizzazioni selvagge non stupisce che qualcuno abbia riesumato anche Hungry Horace, una delle prime mascotte videoludiche. Hungry Horace sta per tornare su Steam in un'edizion ...

Dopo lo straordinario, e per ora ineguagliato, successo di Pokémon GO, giunge sul mercato un nuovo titolo mobile dedicato a una celebre icona videoludica. Di tratta di Pac-Man Geo, titolo mobile svilu ...In questi tempi di rimasterizzazioni selvagge non stupisce che qualcuno abbia riesumato anche Hungry Horace, una delle prime mascotte videoludiche. Hungry Horace sta per tornare su Steam in un'edizion ...