James Rodriguez si presenta all’Everton: “Qui anche per Ancelotti, con lui ho vissuto una grande stagione nel Real” (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ stato presentato ufficialmente James Rodriguez come nuovo giocatore dell’Everton. Il colombiano tra i tanti spunti ha parlato del suo approdo in Inghilterra e del suo rapporto speciale con Carlo Ancelotti: “Arrivo in un club ricco di storia e dal passato glorioso, l’Everton ha davvero un gran nome. Insieme si possono raggiungere traguardi importanti”. Poi sul tecnico: “Con lui ho vissuto un’ottima stagione a Madrid e anche grazie alla sua presenza qui che sono arrivato”. @JamesdRodriguez @MrAncelotti Press conference time! #AlóJames #TOTEVE https://t.co/xMaVeQwypm — Everton (@Everton) September 10, 2020 Foto: sito Everton L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

