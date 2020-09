Incidente sulla “strada della morte”, 5 feriti: uno è in gravi condizioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incidente stradale nel vesuviano. Ieri pomeriggio, sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani si è verificato un terribile schianto frontale tra una Ford Focus che procedeva in direzione Napoli, e una Fiat Panda che si dirigeva verso Angri. L’impatto tra le due vetture è avvenuto poco dopo l’uscita di Pomigliano, e prima dello svincolo di Somma Vesuviana. I due automobilisti coinvolti nel sinistro stradale sono stati trasportati d’urgenza in ospedale ed entrambi sono in gravi condizioni, in particolare uno dei due è in fin di vita. I feriti sono in totale cinque: in quattro viaggiavano nella Ford. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’Incidente che ha portato alla chiusura temporanea ... Leggi su anteprima24

