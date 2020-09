Incendio a Beirut, il porto ancora in fiamme | video (Di giovedì 10 settembre 2020) Il porto di Beirut di nuovo protagonista di una forte esplosione, a poco più di un mese dalla deflagrazione che aveva causato oltre 200 morti. L'esercito libanese ha esortato i cittadini ad evacuare la zona. Esplosione al porto di Beirut video Le drammatiche immagini dell'esplosione avvenuta a Beirut che ha mandato in frantumi ...video Elicottero Beirut Nonevideo Esplosione Beirut Fuochi D'artificio Ecco gli istanti dell'esplosione nel deposito di fuochi d'artificio a Beirut che ... Leggi su panorama

MediasetTgcom24 : Beirut, nuovo incendio al porto a un mese dall'esplosione #Beirut - ilpost : C’è un grande incendio nel porto di Beirut in Libano - Agenzia_Ansa : #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA - Palluncino : RT @SamuAHAH: 10 Settembre 2020. Scoppia incendio nel porto di Beirut un mese dopo la devastante esplosione. Tutto ciò è incredibilmente at… - Adama519 : RT @francescatotolo: A poco più di un mese dall’esplosione, un nuovo incendio è scoppiato nel porto di #Beirut. #Libano -