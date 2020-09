Golose scatolette: le origini del cibo per cani (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cibo confezionato per cani (e gatti) non è sempre esistito, ma si tratta di un’invenzione che risale agli anni ‘20 del Novecento. La prima fabbrica ad introdurre sul mercato tale prodotto fu la Chappel Brothers Inc. nel 1923 ed entro la metà del decennio divenne uno dei settori più redditizi negli U.S.A.. Con l’industrializzazione che procedeva in maniera pressante, i comfort erano in aumento nel mondo occidentale e ovviamente la comparsa di un prodotto talmente pratico rese i proprietari di animali da compagnia decisamente entusiasti. Non era realistico tuttavia pensare che gli allevatori americani mandassero il loro bestiame al macello per un guadagno insignificante, e una produzione così massiccia aveva per forza bisogno di grandi quantità di “materia prima”. Di ... Leggi su bufale

