Formula 1, è ufficiale: Sebastian Vettel lascia la Ferrari, correrà con l’Aston Martin dal 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Le voci, nell’aria dal momento del mancato rinnovo con la Ferrari – che ha puntato su Charles Leclerc come primo pilota – sono diventate ancora più insistenti dopo l’addio di Sergio Perez alla Racing Point. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: Sebastian Vettel, 33 anni, sarà il nuovo pilota della futura Aston Martin, che nel 2021 tornerà in Formula 1 con un proprio team dopo 60 anni di assenza. “Sono lieto e orgoglioso di condividere questa entusiasmante notizia sul mio futuro – ha detto Vettel dopo l’annuncio – È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest’anno ... Leggi su ilfattoquotidiano

