Cresce l’attesa per Golosaria (Di giovedì 10 settembre 2020) Presentata l’edizione numero quattordici della manifestazione firmata da Paolo Massobrio, che guiderà migliaia di enoappassionati attraverso le colline del Monferrato. Si è svolta stamane alla presenza delle istituzioni locali la presentazione della XIV edizione di Golosaria tra i castelli del Monferrato, la rassegna di cultura e gusto che quest’anno si terrà eccezionalmente in due week-end, sabato 12 e domenica 13 settembre e sabato 19 e domenica 20 settembre. Nell’occasione, il patron della manifestazione Paolo Massobrio ha raccontato le novità di questa edizione, ma anche l’ampio palinsesto che vedrà interessate 20 location tra le province di Alessandria e Asti, oltre alle due tradizionali roccaforti del gusto: il castello di Casale Monferrato (12-13 settembre) con i produttori di cose buone, le cucine di ... Leggi su vinonews24

ZZiliani : Cresce l’attesa in tutta Italia per assistere all’esame di lingua italiana livello B1 (buona padronanza scritta e o… - farmatreviolo : ??-5 GIORNI ALLA RIAPERTURA!?? Cresce l'attesa per la riapertura della tua #FARMACIADEISERVIZI! ?????? Dal lunedì 14… - Valedance11 : RT @Unomattina: Cresce l’attesa per il rientro a #scuola e tante sono le domande e molte le preoccupazioni, soprattutto per i genitori dei… - EstebCuchu19 : @aylaf__ Eh... Cresce l'attesa allora!! - newsbiella : Biella, oggi il primo allenamento del Torino allo stadio Pozzo-La Marmora. Cresce l'attesa -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce l’attesa Borsa Milano in rialzo: indici in tempo reale Corriere della Sera