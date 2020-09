Coronavirus, nell’ultima settimana più positivi e più ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 2-8 settembre, rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015) e dei casi attualmente positivi (33.789 vs 26.754). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.760 vs 1.380), quelli in terapia intensiva (143 vs 107) e i decessi (72 vs 46). Leggi su dire

