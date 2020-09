Cirio: “Più facile che si crei assembramento in un supermercato che allo Stadium” (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Tuttosport un’intervista al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. La questione è il no del Governo alla riapertura, anche se parziale, dello Stadium. Il governatore si mostra molto amareggiato. “Ho sentito le valutazioni del Presidente Conte, che sono difformi da quelle che aveva espresso il Ministro Spadafora. Non è la prima volta che assistiamo ad una diversità di linea di condotta. Ma ho anche constatato che c’era disunione tra le società di calcio: non tutti erano pronti come la Juventus. Ho parlato con il presidente Agnelli i primi giorni di agosto, dopo il decreto di inizio mese, e i nostri uffici hanno lavorato alacremente e prodotto un dossier ben fatto. Lo abbiamo trasmesso a Roma. Non tutte le altre società d’Italia hanno dimostrato pari ... Leggi su ilnapolista

