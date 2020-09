Alcolock, depositata la proposta di legge per installarlo sulle auto (Di giovedì 10 settembre 2020) È stata depositata la posposta di legge per installare il dispositivo dell’Alcolock sulle auto di coloro che sono stati condannati per guida in stato di ebrezza. Il disegno di legge avanzato dal Cnel costituirebbe un importante passo avanti per porre un freno agli ubriachi al volante. Alcolock, la proposta di legge Il disegno di legge che riguarda l’Alcolock reca come titolo “Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza”. La ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Alcolock, depositata la proposta di #Legge per installarlo sulle #Auto -

Ultime Notizie dalla rete : Alcolock depositata