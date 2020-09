VIDEO, i 7 gol e le azioni più belle della partitella del Palermo in ritiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mediagol vi propone i gol e le azioni salienti della partitella del Palermo ripresi durante il ritiro di Petralia Sottana (Pa).L'allenatore, Roberto Boscaglia, ha fatto disputare una partitella 6 contro 6 dopo aver diviso la squadra in tre gruppi. In grande spolvero il capitano, Mario Alberto Santana. Leggi su mediagol

UEFAcom_it : ? Il primo gol di Nicolò #Barella in #ChampionsLeague ?? #UCL | @Inter ???? - Open_gol : Hong Kong, polizia nella bufera per l’arresto brutale di una 12enne. L’Ue:«Siamo preoccupati, così si mina la liber… - Vivo_Azzurro : #Highlights: ???????? #PaesiBassiItalia 0??-1?? ?? La sintesi della gara di #NationsLeague di #Amsterdam, decisa da un… - TSOWrestling : Gol segnato e poi 'Cero Miedo!' Il video del gol e dell'esultanza della calciatrice che ha imitato il wrestler #AEW… - NoielaRoma : Il 25 Agosto dello scorso anno segnò questo gol nella storica vittoria del Talleres contro il River al Monumental. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO gol Ronaldo, doppietta da record. Anche Mertens in gol - Sportmediaset Sport Mediaset Suarez fuori forma nel video diffuso dal Barcellona

Quello di Luis Suarez è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Perché l'attaccante uruguaiano è stato messo sul mercato dal Barcellona che, in attesa di cederlo (forse alla Juventus), lo ha ...

Prima Categoria, Alessandro Ronga (Saviglianese Calcio 1919): “Un’emozione il ruolo dell’allenatore” (VIDEO)

Classe 1982, bomber di razza con un “malloppo” come 300 gol nei vari campionati da lui disputati. Momentaneamente, gli scarpini sono appesi al chiodo e l’unico pensiero è quello di conseguire il paten ...

Quello di Luis Suarez è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Perché l'attaccante uruguaiano è stato messo sul mercato dal Barcellona che, in attesa di cederlo (forse alla Juventus), lo ha ...Classe 1982, bomber di razza con un “malloppo” come 300 gol nei vari campionati da lui disputati. Momentaneamente, gli scarpini sono appesi al chiodo e l’unico pensiero è quello di conseguire il paten ...