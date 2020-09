Terremoto Amatrice: cinque condanne per omicidio colposo plurimo (Di mercoledì 9 settembre 2020) cinque condanne in primo grado, per tutti gli imputati, nel primo dei processi che arriva a sentenza tra quelli collegati al sisma che i124 agosto 2016 colpì il centro Italia. Ad Amatrice, in piazza Sagnotti, crollarono due palazzine ex Iacp, in cui morirono 18 persone Leggi su firenzepost

