Spinch è un folle, colorato e psichedelico platform disponibile su PC e Switch e realizzato da un artista pluripremiato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un platform psichedelico, colorato e folle cortesia di un disegnatore pluripremiato. Dove dobbiamo firmare? Fortunatamente ci hanno pensato Queen Bee Games e Akupara Games a regalarcelo lanciando il peculiare Spinch, un gioco nato dalla mente di Jesse Jacobs, artista ritenuto il più importante esponente della "new wave alternativa canadese", vincitore anche di prestigiosi premi in America. Un mondo assurdo in cui scattare, schivare, arrampicarci, nuotare, saltare e sparare perfino i figli stessi del protagonista come se fossero dei proiettili da sfruttare contro strani ed eccentrici boss. Dovendo affrontare solo il tempo che scorre e potendo riavviare la partita velocemente (in questo gioco non c'è un vero e proprio game over), Spinch ... Leggi su eurogamer

