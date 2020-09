Scuola, il governo assicura: il 14 si torna in classe, ma i presidi sono preoccupati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Basta a polemiche e fibrillazioni, le famiglie possono stare tranquille: il 14 settembre suonerà la campanella nelle scuole e si tornerà in classe, in sicurezza. Il premier Giuseppe Conte è sceso in... Leggi su feedpress.me

Affaritaliani : Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito… - matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - FedericoDinca : Nella scuola abbiamo investito oltre 7mld di euro. Stiamo affrontando da mesi tutti gli aspetti logistici per riapr… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Molinari: 'Emergenza sulla scuola impone al governo di dare risposte concrete ad ogni singolo problema': 'Grandi p… - mirellaladini : RT @Affaritaliani: Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito https:/… -