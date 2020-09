Scarface, Luca Guadagnino: "Il mio remake sarà scioccante e... censurato" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luca Guadagnino promette un remake di Scarface in linea con la nostra epoca, capace di scioccare il pubblico tanto da essere censurato. Luca Guadagnino anticipa un remake di Scarface scioccante e censurato. Il regista, ospite della mostra del cinema di Venezia col documentario su Salvatore Ferragamo e col corto Fiori, Fiori, Fiori!, torna a parlare del suo preannunciato remake del cult Scarface anticipando un film scandalo. Scarface, nella versione del 1982 diretta da Brian De Palma e scritta da Oliver Stone, vedeva protagonista Al Pacino nei panni di Tony Montana, immigrato cubano che arriva ai vertici della criminalità di Miami con ... Leggi su movieplayer

Scarface, nella versione del 1982 diretta da Brian De Palma e scritta da Oliver Stone, vedeva protagonista Al Pacino nei panni di Tony Montana, immigrato cubano che arriva ai vertici della criminalità ...Dopo Suspiria e il corto The Staggering Girl, Luca Guadagnino firma la regia della sua prima serie tv, We are who we are. Una serie Sky Original coprodotta da Sky e HBO ...