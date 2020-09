“Non giudicateli dalle foto”. Parla la madre dei fratelli Bianchi, accusati della morte di Willy Monteiro: “Se hanno sbagliato devono pagare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori”. Esordisce così, in un’intervista al Corriere della Sera, la madre di Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro insieme ad altri due giovani. “devono pagare se hanno sbagliato, qualunque cosa hanno fatto, ma non per quello che non hanno fatto. La giustizia deve andare fino in fondo. Sono sicura che non sono stati loro a ucciderlo, una mamma certe cose le sa”, dice Antonietta Di Tullio. “Gabriele ha aperto un negozio di frutta, Marco aiuta nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

