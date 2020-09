Lega Pro, Ghirelli non ha dubbi sulla data di inizio del campionato di C ma sulla vita dei club sì se… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo intervento del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a proposito dell'inizio del campionato di Serie C. Il numero uno della Lega di terza serie intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha dichiarato: "Il campionato inizierà come stabilito il 27 settembre. Nessun rinvio, nessuna strana idea in tal senso. Si comincerà come detto da tempo. Chiaro che venerdì 11 ci sarà la sentenza su Picerno e Bitonto in merito a questa brutta storia del calcio scommesse e poi avremo un quadro generale completo. In base a cosa verrà deciso vedremo chi verrà riammesso o ripescato in Serie C -riporta tuttoc.com-. Occorre attendere un altro pò e poi si proseguirà in tal senso alla stesura dei gironi e ai calendari. Io ... Leggi su itasportpress

acmilanyouth : ???? Piacenza-Milan 0-1 ???? El Hilali decide la prima amichevole del #MilanPrimavera contro la formazione biancorossa… - ItaSportPress : Lega Pro, Ghirelli non ha dubbi sulla data di inizio del campionato di C ma sulla vita dei club sì se... -… - biagiomarzo : @MottaRberto @bobocraxi @fr_dambra @schnitzlerrr @ardigiorgio @WhyNot16958299 @docst @ValeSantaSubito Quelli della… - Ridley31 : @riccardoweiss @VotersItalia @M_Fedriga @andreasso1951 La troppa pacatezza nasconde ben altro, intanto ci invadono… - giugnolo98 : @Stefano_Steve85 @Marco77018284 @MilanNewsit e non sono le uniche partire che in fase difensiva sembra un “difensore” da lega pro -