Cristiano Ronaldo: “stadi chiusi? E’ come andare al circo senza i clown. Mi piace essere fischiato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anche Cristiano Ronaldo si mette in coda per la riapertura degli stadi, La situazione è ancora incerta e dovrà essere chiarita entro le prossime giornate. Intervistato da ‘A Bola’ il portoghese ha dichiarato. “Gli stadi senza spettatori sono tristi. Personalmente, per esempio, quando gioco fuori casa mi piacere essere fischiato, mi dà forza. Ma la salute è la prima cosa da rispettare. Per quanto, ripeto, sia triste come andare al circo senza i clown o come un giardino senza fiori. Noi calciatori ci stiamo abituando ma ancora percepiamo questa differenza rispetto al passato. Spero che tra qualche mese si possa di nuovo ... Leggi su calcioweb.eu

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 739 3. Romario 734 4. Gerd M… - SVargasOK : ? Goles en 2020: -Cristiano Ronaldo: 27 -Robert Lewandowski: 25 -Erling Haaland: 21 -Ciro Immobile: 20 -Lionel Mes… - infoitsport : CRISTIANO RONALDO: 'Le partite senza tifosi sono come un circo senza clown, a me piace essere fischiato' - PrinceOfXtreme : RT @TUTTOJUVE_COM: CRISTIANO RONALDO: 'Le partite senza tifosi sono come un circo senza clown, a me piace essere fischiato' -